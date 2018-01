Amnesia - Beide Teile des Horror-Adventures kostenlos im Humble Store

Die Amnesia Collection ist im Humble Store für kurze Zeit kostenlos verfügbar. Das Angebot endet am 27. Januar um 19 Uhr. Um es wahrzunehmen, müsst ihr euren Steam-Account mit eurem Humble-Konto verknüpfen. Anschließend erhaltet ihr einen Key für die digitale Vetriebsplattform. Das Angebot findet ihr auf der offiziellen Seite vom Humble Store.

Mit Amnesia: The Dark Descent erschien 2010 der erste Teil der Horror-Reihe vom schwedischen Entwickler Frictional Games. 2011 folgte das Addon Justine, 2013 der Nachfolger Amnesia: A Machine for Pigs. Die Amnesia Collection vereint die drei Inhalte.

In The Dark Descent seid ihr mit Protagonist Daniel in einem unheimlichen Schloss unterwegs. Seine Erinnerungen sind wirr und fügen sich erst mit der Zeit zusammen. Dabei kommt der Grusel nicht unbedingt durch das, was ihr seht, sondern durch das, was ihr sehen könntet. Denn das Spiel lässt die Furcht im Kopf entstehen, wie unser Test zu Amnesia: The Dark Descent zeigt.

A Machine for Pigs schlägt eine ähnliche Stilrichtung ein. Dieses Mal geht es um den von Albträumen geplagten Oswald Mandus, der ebenfalls unter Gedächtnislücken leidet. Gleichzeitig regt das Horror-Adventure mit seiner Geschichte zum Nachdenken an, wie ihr in unserem Test zu Amnesia: A Machine for Pigs sehen könnt.