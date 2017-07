Ant-Man and the Wasp - Erstes Promo-Bild zum Marvel-Film zeigt die neue Superheldin

Nach Marvels Kinohit Ant-Man kündigt sich jetzt die Fortsetzung Ant-Man and the Wasp an. Auf der anstehenden Disney D23 Expo (14. bis 16. Juli) wurden erste Banner und Werbeplakate für den kommenden Kinofilm gesichtet und zeigen erstmals das Kostüm der neuen Heldin. Wasp-Darstellerin Evangeline Lilly selbst twittert stolz den Fans eines der Poster.

Ant-Man and the Wasp für 2018 angekündigt

Der Film Ant-Man and the Wasp setzt an die Ereignisse aus dem ersten Film Ant-Man an. Über die Handlung wird aber bisher noch nicht viel verraten. Das könnte sich bei der Filmvorstellung auf der D23 Expo ändern.

Zur Besetzung gehören neben Evangeline Lilly als Hope Van Dyne aka The Wasp, erneut Paul Rudd als Scott Lang aka Ant-Man, Michael Douglas als Hank Pym und Michael Pena (The Martian) als Luis. Mit dabei ist auch Randall Park (The Interview) als SHIELD-Agent Jimmy Woo.

Die Regie führt Peyton Reed, der schon den ersten Film erfolgreich in die Kinos brachte. Ein deutscher Kinostart ist für den 2. August 2018 angekündigt.

Ant-Man - Bilder zum Kinofilm ansehen