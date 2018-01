Anthem - Lootboxen enthalten nur kosmetische Items, sagt Analyst Michael Pachter

Anthem soll noch dieses Jahr erscheinen und wird heiß erwartet. Der BioWare-Shooter hat bereits mit dem Ankündigungstrailer für herunterklappende Kinnladen gesorgt. Allerdings gibt es unter Spielern auch die Befürchtung, dass EA und die Entwickler bei Bioware ein umfangreiches Mikrotransaktions- sowie Lootbox-System ins Spiel einbauen.

Laut dem Videospielmarkt-Analysten Michael Pachter – der mit seinen Aussagen immer mal wieder für Kontroversen sorgt – sollen die Loot Crates in Anthem allerdings ausschließlich kosmetische Items ausspucken.

"Die Frage ist also: Wird es EA wieder verhunzen, wie bei Star Wars? Oder werden sie dem Beispiel von Overwatch und Destiny folgen, wo es Spaß macht, das eigentliche Spiel zu spielen und die Bezahlungen ergänzend sind? Weil der Punkt, an dem sie mit Star Wars in Schwierigkeiten geraten sind, war der, an dem sie es Pay to Win gemacht haben. "