Anthem - »Eine Open World, wie ihr sie noch nie gesehen habt«

Das neue Bioware-Spiel Anthem soll uns in eine offene Welt schicken, die in Sachen Detailgrad alles bislang dagewesene übertrifft. Dieses vollmundige Versprechen machte EA-Vizepräsident Patrick Soderlund in einem Interview mit Engadget:

"Ich glaube, ich kann ohne wie ein komplett arroganter Sack zu klingen sagen, dass es die Grenzen des Open-World-Detailgrads auf ein neues Level hebt, das ihr noch nie gesehen habt. Bioware hat an dieser neuen IP schon eine ganze Weile gearbeitet."

Bereits vor der Ankündigung war außerdem bekannt, dass Anthem ähnlich wie Destiny 2 oder The Division als Online-Servicespiel gedacht ist, das regelmäßig neue Inhalte erhalten wird.

Ist der Singleplayer erledigt? Video-Diskussionsrunde über Games as a Service

Erstes Gameplay zu Anthem: Noch heute

Heute Abend können wir uns selbst ein erstes Bild davon machen, was an EAs großen Worten dran ist. Um 23 Uhr beginnt die Microsoft-Pressekonferenz, auf der wir erstes Gameplay aus Anthem zu sehen kriegen sollen. Wer live dabei sein will: Wir streamen alle PKs der E3 2017 auf dem GameStar-Twitchkanal und Youtube.

Bereits um 22 Uhr geht's los mit unserer Pre-Show, in der wir Sie mit Hintergrundinfos und Anekdoten perfekt auf das Event vorbereiten. Eine Übersicht über alle Pressekonferenzen und ihre Termine finden Sie in unserem Streaming-Plan.