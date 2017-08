Der Server-Wipe für Ark: Survival Evolved kommt nun doch, allerdings nicht für alle Server. Die Entwickler von Studio Wildcard haben beschlossen, einige kaum genutzte Server zurückzusetzen. Die übrigen Legacy-Server erhalten keinen Kunden-Support mehr. Damit brechen die Entwickler ihr Wort, den alten Server-Cluster weiterhin vollständig zu unterstützen.

Im offiziellen Forum wurde eine Liste mit 483 Servern veröffentlicht, die auf dem PC im Schnitt lediglich fünf aktive Spieler und auf PS4 und Xbox One sechs oder sieben Spieler vorweisen können. Diese Server werden zum Release am 29. September komplett zurückgesetzt.

In der offiziellen Ankündigung verspricht Wildcard, dass betroffene Spieler ihre Spielstände von den Servern herunterladen können. Bis heute (Montag, 28. August, 12:58 Uhr), gibt es diese Möglichkeit jedoch nicht.

Über das Obelisken-Terminal lassen sich zumindest Items, Dinos und der eigene Charakter auf einen anderen Server übertragen. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr. Studio Wildcard zufolge habe es deutlich länger gedauert als erwartet, zu klären, wie viele Server zum Launch tatsächlich zur Verfügung stehen werden. Letztendlich seien es weniger gewesen als erhofft, weshalb ein Wipe doch noch notwendig wurde.

Doch auch wenn der eigene Server vom Wipe verschont bleibt, gibt es für viele Spieler Grund, sich zu ärgern. Wildcard stellt den Kunden-Support für die "Legacy-Server" ein. Wer nicht auf einen der neuen Release-Server wechselt, muss also zukünftig auf Unterstützung verzichten. Der Community-Manager nahm dazu auf Reddit Stellung:

"Wenn die aktuellen Server am 29. August zu Legacy-Servern werden, stellen wir den Kunden-Support für sie ein. Alle verbleibenden Tickets an unser Support-Team werden gelöscht, zukünftig werden Tickets von Spielern auf Legacy-Servern nicht mehr akzeptiert. Unser Kunden-Team wird sich in Zukunft darauf konzentrieren, die neuen Server zu unterstützen, die so unter deutlich weniger Problemen als die Server in der Early-Access-Phase leiden werden. Leider liegt es außerhalb unserer Möglichkeiten, das Gleiche für die Legacy-Server zu bieten."