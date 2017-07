Fehler einzugestehen fällt vielen Spieleentwicklern schwer. Jeremy Stieglitz, der Chefentwickler von Ark: Survival Evolved, gab im Interview mit GameStar hingegen unumwunden zu, dass die Preiserhöhung auf 70 Euro ein Irrtum war.

Das war aber auch seltsam. Am 5. Juli stieg der Preis von Ark: Survival Evolved auf Steam plötzlich auf satte 70 Euro an. Nur wenige Tage später, am 9. Juli fiel der Kurs auf 60 Euro.

Schuld war laut Jeremy Stieglitz ein Kommunikationsproblem mit dem europäischen Publisher. Der habe den Entwicklern gesagt, dass die Disc-Version für 70 Euro in den Handel käme und der Preis der Downloadversion entsprechend angehoben werden müsse. Ein ärgerlicher Irrtum, wie sich später herausstellte.

"Somewhere in the chain of communication there was an error. So someone told us: Hey this is the price that it's gonna be sold at in Europe - the retail game that is - and so the digital version needs to be so many euros. So we put it in. And we got told shortly later: No no no, sorry that was wrong, it has to be this price. I don't want to name names, but you have a lot of people involved, there is a lot of Information going back and forth and we're the last link in the chain."