Nach langer Early-Access-Zeit hat das Survival-Spiel Ark: Survival Evolved einen Release-Termin: Am 29. August erscheint es für PC, PS4 und Xbox One. Vorher kann man die vollständige Version aber auf der Gamescom ausprobieren.

Die Spielemesse findet vom 22. bis zum 26. August in Köln statt. Ark wird am Stand von Deep Silver und Koch Media in Halle 9.1 spielbar sein. Welche Spiele noch vor Ort sind, zeigt unsere große Line-Up-Übersicht.

Schon vor dem Release erhielt Ark eine saftige Preiserhöhung. Wir haben mit den Entwicklern darüber gesprochen, warum der hohe Preis ein Fehler und dennoch berechtigt war.

Im Survival-Spiel wacht der Spieler mitten in einer prähistorischen Fantasy-Welt auf, muss Nahrung finden, um zu überleben, Ausrüstung craften, Dinosaurier zähmen und sich mit anderen Spielern zusammenschließen.

