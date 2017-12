Das Dota-Kartenspiel Artifact hat offenbar einen spielbaren Zustand erreicht. Entwickler Valve lasse, Berichten von PC Gamer zufolge, offenbar zunächst Profi-Spieler Hand an sein neues Spiel legen. Im Interview mit einer russischen E-Sports-Webite verkündete Roman Dvoryankin, Manager beim polnischen Profi-Team Virtus Pro, dass sie ein Artifact-Team aufstellen wollen. Ferner sei das Kartenspiel in der Valve-Zentrale bereits spielbar. Von dieser Gelegenheit machten Dvoryakin zufolge bereits mehrere E-Sportler Gebrauch und seien sehr beeindruckt.

Valve hatte den Titel im Rahmen der Dota-2-WM The International initial angekündigt. Fans reagierten äußerst negativ darauf, dass das erste Spiel seit so langer Zeit "nur" ein Kartenspiel wird. Mit der Vorbereitung auf einen Platz im E-Sport der Zukunft will Valve vermutlich auch dem negativen Ersteindruck entgegenwirken. Artifact soll 2018 für PC erscheinen.