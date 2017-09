Assassin's Creed - Alle Teile gerade stark bei Steam reduziert

Na, möchte Ubisoft da etwa Assassin's Creed: Origins einen kleinen Marketing-Push verpassen? Knapp einen Monat vor Release des neuen Ägypten-Assassin's-Creeds sind bei Steam alle bisherigen Serienteile stark reduziert.

Normalerweise distanzieren wir uns als Redaktion zwar von solchen Marketing-Strategien, in dem Fall halten wir die Aktion aber tatsächlich für eine ziemlich gute Sache: Wer vor Release von Origins die besten Teile der Serie abstauben will, wird wahrscheinlich keine bessere Gelegenheit mehr bekommen.

Bis Freitag kostet Assassin's Creed 4: Black Flag (das beste Piratenspiel neben Monkey Island) beispielsweise nur 7 Euro (statt 20). Das häufig übersehene, aber ebenfalls sehr gute Assassin's Creed Rogue gibt's auch für 7 Euro. Den aktuellsten Serienteil Assassin's Creed Syndicate kann man für 16 Euro um 60 Prozent reduziert schießen (hier empfehlen wir aber, vorher unseren Test zu konsultieren).

Assassin's Creed: Origins - Screenshots ansehen

Und die alten Ezio-Spiele (Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations) bietet der Sale in einer Preisspanne von 3 bis 5 Euro pro Spiel an. Das Angebot endet wie gesagt am Freitag, den 29. Oktober, um 19 Uhr. Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er vor Origins noch Zeit für ein anderes Assassin's Creed findet, aber wir wollten einfach mal Bescheid geben, dass es für Interessenten aktuell eine günstige Gelegenheit gibt.

Bei Uplay selbst sind ebenfalls einige Assassin's-Creed-Teile reduziert, allerdings in deutlich geringerem Maß. Deswegen bleiben wir beim Verweis auf Steam.