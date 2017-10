Wenn ein großer Titel wie Assassin's Creed: Origins auf Steam erscheint, stehen die Reviews schnell im Blickpunkt. Im Falle von Origins sieht es in diesem Punkt bislang eher durchwachsen aus: Die aktuell etwa 800 Reviews (Stand 27. Oktober, ca. 13:20 Uhr) fallen laut Steam nur »Ausgeglichen« aus.

Immerhin zwei Drittel (beziehungsweise 68 Prozent) bewerten das Spiel positiv, wobei die Tendenz im Vergleich zu heute Vormittag leicht steigend ist. Um 10:30 Uhr waren es noch 65 Prozent positive Bewertungen.

In den negativen Bewertungen ist oft von technischen Schwierigkeiten die Rede. Am häufigsten werden Abstürze beim Spielstart, im Spiel auftretende Bugs und Performance-Probleme genannt, selbst mit High-End-Hardware. Es gibt auch negative Bewertungen wegen Microtransaktionen, Uplay oder der Steuerung und dem Kampfsystem, technische Gründe stehen aber klar im Vordergrund.

Viele der Reviews gehen nicht sehr ins Detail und beklagen nur allgemein Bugs oder Framedrops, manche Kommentare fallen aber auch genauer aus. So scheint es häufiger mit fehlendem oder fehlerhaften Sound Probleme zu geben (vor allem in den Zwischensequenzen und bei Spielern mit Surround-Systemen), die Framedrops treten außerdem (wenig überraschend) primär bei Kämpfen und in den Städten auf.

Die Spielzeit der Reviewer liegt dabei oft unter einer Stunde, was aber in Anbetracht der relativ kurzen Zeit, die seit dem Release vergangen ist, wenig überrascht.

In der Redaktion haben wir Assassin's Creed: Origins bislang mit vielen verschiedenen PC-Konfigurationen getestet, auch im Rahmen unseres Technik-Checks zum Spiel. Auf vergleichbare Schwierigkeiten sind wir dabei nicht gestoßen. In den internationalen Wertungen spiegeln sich ebenfalls keine größeren technischen Probleme mit der PC-Version wieder, wobei die Wertungen nicht in jedem Fall auf dieser Version beruhen dürften.

» Assassin's Creed: Origins Wertungsspiegel

Gerade auf höheren Grafikstufen und in dichter besiedelten Gebieten ist der Anspruch des Spiels an die Hardware zwar in der Tat hoch, aber mit Blick auf die grafische Qualität ist das unserem Eindruck nach durchaus in einem angemessenen Rahmen der Fall. Zudem bietet das vorbildliche Grafikmenü zahlreiche Möglichkeiten, die Optik des Spiels der Leistungsfähigkeit des eigenen PCs anzupassen.

Das ist allerdings auch manchen Steam-Reviewern bewusst, laut einiger Bewertungen treten die Performance-Problemen zumindest teilweise auch mit stark reduzierten Grafikdetails noch auf. Falls Ihr das Spiel bereits selbst antesten konntet, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie eure Erfahrung damit aus technischer Sicht ist.

Wir behalten die Entwicklung der Steam-Reviews im Auge und arbeiten gleichzeitig an Tests mit weiteren PC-Konfigurationen. Sollten wir dabei entgegen unserer bisherigen Erfahrungen auf größere Probleme stoßen, erfahrt Ihr das zeitnah auf GameStar.de. Aktuell sieht es aber nicht danach aus, dass wir die Gründe für die negativen Reviews in der Redaktion nachstellen beziehungsweise nachvollziehen könnten.