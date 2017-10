Mit Assassin's Creed: Origins bringt Ubisoft am heutigen Freitag, dem 27. Oktober, den inzwischen zehnten Teil der Action-Adventure-Reihe um die Bruderschaft der Assassinen heraus. Im GameStar-Test zeigt sich unser Tester Dimi begeistert vom Abenteuer im Alten Ägypten und gibt AC: Origins eine Wertung von 89:

"Dieses Ägypten ist einfach der Wahnsinn. Selten habe ich in einem Spiel so viel Zeit nur fürs Erkunden aufgebracht. Und auch die Figuren, die aufreibenden Kämpfe und die Jagd nach Beute halten mich im Geschehen. Spielerisch mag Origins die Ubisoft-Formel nicht komplett beseitigen, aber für mich perfektioniert es sie so weit, dass ich sie getrost vergessen kann."

Doch wie sieht der Rest der Welt das neue Assassin's Creed? Auf Metactritc schafft es Origins immerhin auf einen Metascore von 84, einige Publikationen (zum Beispiel IGN.com) zücken sogar die 90. In unserem Wertungsspiegel verraten wir euch, wie die Reviews von anderen deutschen und internationalen Tests ausgefallen ist.

Die internationalen Wertungen von Assassin's Creed: Origins

Erste Steam-Reviews nur ausgeglichen

Auf Steam ist Assassin's Creed: Origins seit Mitternacht erhältlich, die ersten User-Kritiken fallen überraschenderweise aber nur »Ausgeglichen« aus.

Neben etlichen positiven Reviews, die sich von Origins begeistert zeigen, kritisieren einige User die Technik von Ubisofts neuem Spiel. In den negativen Reviews ist die Rede von Abstürzen beim Spielstart, Bugs und Framedrops.

Allerdings gehen die Kritiken nicht ins Detail, was es schwer macht, die Beschwerden nachzuvollziehen. In unserem Technik-Test von Assassin's Creed: Origins lief das Spiel in verschiedenen Leistungsklassen weitgehend tadellos.