Assassin's Creed: Origins - Guide: Steinkreise - Fundorte & Sternbild-Rätsel gelöst

Eines der Sammelobjekte in Assassin's Creed: Origins sind die überall in der Spielwelt versteckten Steinkreise mit dazugehörigen Sternbild-Rätseln. Denn sobald Bayek einen solchen Steinkreis gefunden hat, ist das Rätsel erst gelöst, wenn er eine vorgegebene Form korrekt mit einem der am Nachthimmel schimmernden Sternbildern überlappt. Wir zeigen in diesem Guide die Fundorte der nach Sternzeichen oder ägyptischen Gottheiten benannten Kreise inklusive Lösungen für die Sternbilder.

Steinkreis Amun

Den Steinkreis Amun Siwa findet Bayek in der Wüste vor Siwa.

Steinkreis Apis

Den Apis-Steinkreis kann Bayek in der Isolated Desert nahe Karanis finden.

Steinkreis Chonsu

Für den Chonsu-Steinkreis muss Bayek in die Region Nomos Wabui reisen.

Steinkreis Fische

In Fayyum befindet sich der Steinkreis Fische direkt am Ufer.

Steinkreis Hathor

Für den Steinkreis von Hathor muss sich Bayek in der Region Nomos Kemwer am Ufer umsehen.

Steinkreis Horus

Der Steinkreis des Horus liegt in der Region Nomos Wabui an einer Klippe

Steinkreis Löwe

Für den Steinkreis des Löwen muss Bayek in der Iment Nome in die Region Nomos Imentet reisen.

Steinkreis Osiris

Der Steinkreis des Osiris wartet in der Quattara-Senke auf aufmerksame Sterngucker.

Steinkreis Selket

Der Steinkreis der Selket steht in der Iment Nome im Gebiet Nomos Imentet.

Steinkreis Taweret

In Fayyum liegt der Taweret-Steinkreis am Ufer nahe Euhemeria.

Steinkreis Ziegenfisch

Den Ziegenfisch-Steinkreis kann Bayek in der Einsamen Wüste aufspüren.

Steinkreis Zwillinge

An der Oase der Weißen Wüste findet Bayek den Steinkreis der Zwillinge.