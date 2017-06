Ich sag's Ihnen ganz ehrlich: Ich hätte ein Kamel darauf verwettet, dass Assassin's Creed: Origins mit einem Koop an den Start geht. Zuletzt hat Ghost Recon: Wildlands eindrucksvoll gezeigt, wie erfolgreich so eine Koop-Open-World sein kann - und wie gut man damit gleichförmigem GameDesign entgegenwirken kann. Klar, Origins befindet sich wahrscheinlich genauso lange in Entwicklung wie Wildlands - aber dass Ubisoft dezidiert einen Koop-Fokus fährt, stand für mich außer Frage. Tja, zu früh gefreut: Assassin's Creed: Origins bekommt nämlich keinerlei Mehrspieler-Funktion.

Das bestätigt jetzt Origins' Chef-Entwickler Ashraf Ismail in einer E3-Gesprächsrunde. Aus der reinen Serienhistorie ergibt diese Entscheidung auch durchaus Sinn: Der Koop von Assassin's Creed Unity kam bei den Fans nicht sonderlich gut an, und die ganz alten PvP-Modi von Brotherhood, Revelations, Assassin's Creed 3 und Black Flag waren meist eher eine nette Dreingabe. Im selben Atemzug bestätigt Ismail aber dennoch gewisse Online-Features.

Er geht nicht genauer darauf ein, welche Features das sein sollen, aber man kann zumindest spekulieren: Assassin's Creed: Brotherhood hatte damals eine Art persistentes Handelssystem, bei dem sich die Ressourcen-Preise im Spiel aus einer Online-Wirtschaft ergaben. Alternativ wären auch Weekly Challenges wie in Wildlands denkbar, bei denen die Spieler kollektiv beispielsweise Kills anhäufen, um bei einer magischen 1.000.000-Marke (oder so) spezielle Bonus-Items freischalten.

Mehr dazu erfahren wir sicher in den kommenden Wochen. Und Koop-Fans können sich ja zumindest auf Far Cry 5 freuen.