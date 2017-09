Attack on Titan 2 - Anime-Adaption erscheint auch im Westen und für PC

Die Tokyo Game Show 2017 ist zwar schon vorbei, doch gibt es für Fans des Animes Attack on Titan noch eine wichtige Nachricht von der Messe, die wir euch nicht vorenthalten wollten.

Die Fortsetzung der Spielumsetzung Attack on Titan: Wings of Freedom erscheint Anfang 2018 in Nordamerika und Europa für den PC, PS4, Xbox One und die Nintendo Switch. In Japan wird es zusätzlich noch die Handheldversion für die PS Vita geben.

Attack on Titan 2 wird wieder die 3D-Manöver-Ausrüstung bieten, die einem erlaubt, die feindlichen Titanen zu bezwingen und durch Häuserschluchten zu schwingen. Entwickler Koei Tecmo Games möchte allerdings die Mobilität der Ausrüstung verbessern und so das Anvisieren der Gegner erleichtern. Zum Ausgleich haben aber auch die haushohen Titanen einige Verbesserungen bekommen. Außerdem soll das RPG-System ausgebaut werden und tiefergehende Interaktionen mit den Spielcharakteren möglich sein.

Im Zuge der Ankündigung der Plattformen und des Release-Zeitraums wurden auch neue Screenshots veröffentlicht, die ihr euch unterhalb dieser Nachricht ansehen könnt.

Attack on Titan 2 - Screenshots ansehen