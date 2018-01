Die Entwickler von Attack on Titan 2, Omega Force, präsentieren auf ihrer Webseite ein Update zum Charakter-Editor des Spiels und neue Infos zum Multiplayer-Modus. Die Personalisierungsoptionen erlauben es den Spielern, die Frisur, den Körperbau, die Gesichter, die Kleidung und sogar die Stimmlage der Charaktere zu ändern.

Für Freunde gepflegter Mehrspieler-Sessions wird es einen Annihilation-Modus geben, in dem zwei Teams mit bis zu vier »Scouts« um Highscores kämpfen. Wer zum Ablauf des Zeitlimits den höchsten Wert erreicht, gewinnt. Dabei ist einer der wichtigsten Faktoren für hohe Punktzahlen natürlich ein Sieg über einen Titanen. Wichtig sei zudem Teamwork, um die Feinde so schnell und effizient wie möglich zu besiegen.

Dadurch können Spieler Komboketten auslösen, die höhere Scores bewirken. Kills in letzter Sekunde führen zu doppelten Punktzahlen. Um diese Boni möglichst effektiv abzuräumen, können sich Spieler über Gesten und Nachrichten untereinander verständigen.

Die Online-Funktionen sind aber nicht auf PvP-Modi beschränkt, sondern erlauben auch das gemeinsame Spielen des Story-Modus im Koop oder der Scout-Missionen. Zudem können Spieler gemeinsam mit Freunden Ausrüstungsgegenstände weiterentwickeln. Dann ist weniger Material für die Enwicklung der Gegenstände vonnöten.

Auf der offiziellen Webseite von Attack on Titan 2, findet ihr weitere Screens und Charakterprofile. Attack on Titan 2 wird am 20. März 2018 erscheinen.