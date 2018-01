Im ersten Trailer zu Avengers 3: Infinity War sieht man Thor-Darsteller Chris Hemsworth mit Augenklappe. Wer inzwischen Thor 3: Tag der Entscheidung in den Kinos gesehen hat, kennt auch den Grund dafür.

Nun wurde der Schauspieler wenige Monate vor dem Kinostart des neuen Avengers-Abenteurers über die Augenklappe befragt.

CGI-Augenklappe für Thor

Im Interview mit CinemaBlend verrät er ein interessantes Detail dazu: Demnach ist die Augenklappe nicht echt, sondern wurde mittels CGI nachträglich eingearbeitet. Der Grund dafür ist recht einfach, erklärt Chris Hemsworth:

"Zu Beginn dachte ich mir noch, [die Augenklappe] ist ziemlich interessant. Als ich sie mir das erste Mal aufgesetzt hatte, war es aber einfach nur lächerlich. Das Teil ist die ganze Zeit runtergefallen, da wir keine Befestigung dafür vorgesehen haben. Also wurde die Augenklappe zu einer CGI-Augenklappe, und darüber bin ich ganz froh."

Im Gegensatz zu Nick Furys Augenklappe sollte Thors Klappe nämlich kein Band erhalten. Denn was bei Nick Fury (Samuel L. Jackson) cool aussieht, sah bei Thor eher wie ein verunglückter Pirat aus, bestätigte Chris Hemsworth. Hinzu kommt, dass Thors Vater Odin (Anthony Hopkins) auch kein Band für seine Augenklappe benötigte.

Hoffen wir, dass die CGI-Experten von Marvel die Augenklappe besser hinbekommen - im Gegensatz zum wegretuschierten Schnurrbart von Superman-Darsteller Henry Cavill im DC-Film Justice League. Schließlich wird Thor die CGI-Augenklappe sicherlich auch noch in Avengers 4 tragen müssen.

Marvel's Avengers 3 & 4 im Kino

Avengers 3: Infinity War kommt am 26. April 2018 in den deutschen Kinos. In Kürze soll auch ein neuer Trailer eintreffen. Die große Schlacht gegen Thanos geht nächstes Jahr mit Avengers 4 weiter.

Nach den beiden Avengers-Abenteuern schließt Marvel Phase 3 des MCUs ab. Nach Aussage von Marvel-Chef Kevin Feige wird damit der Grundstein für eine neue Generation von Superhelden gelegt.