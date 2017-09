Back to Bed - Surreales 3D-Puzzlespiel jetzt auf Steam gratis

Back to Bed könnte mit seiner surrealen Optik direkt aus der Gedankenwelt von Salvador Dali (der mit den schmelzenden Uhren) oder M. C. Escher (der mit den verwirrenden 2D/3D-Treppen) stammen. Das Puzzle-Adventure erschien ursprünglich schon 2014 auf Steam, wer es damals verpasst hat, hat jetzt aber einen guten Grund, doch noch reinzuspielen: Gerade ist Back to Bed kostenlos.

Das Studio Bedtime Digital verschenkt es, um für den Release ihres neuen Titels Figment zu werben, der am 22. September erscheint. Das verfügt ebenfalls über einen schrägen Artstyle, wirkt aber eher comicartig als surreal. Steam betitelt es als »musikalisches Action-Adventure«.

Einmal installiert, darf man Back to Bed in der eigenen Bibliothek behalten. Innerhalb der isometrischen 3D-Puzzlesammlung, muss man dem Schlafwandler Bob durch seine Traumwelt helfen. Dazu schlüpfen wir in die Rolle von Subob, dem Wächter seines Unterbewusstseins. Wir müssen nun Gegenstände manipulieren und Gefahren ausweichen, um Bob sicher zurück ins Bett zu führen.