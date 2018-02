Dice hat den letzten DLC für Battlefield 1 namens Apocalypse für alle Premium-Spieler veröffentlicht. Alle nicht Premium-Nutzer können sich wie üblich in zwei Wochen Zugang zum Zusatzinhalt erkaufen. Apocalypse fügt neben neuen Maps, mehr Feuer- und Nahkampfwaffen auch den Modus Luftangriff hinzu. Neben dem DLC steht auch ein kleines Update zur Verfügung. Patchnotes sind bisher nicht verfügbar.

Luftangriff ist, wie der Name vermuten lässt, ein rein auf Flugzeuge ausgerichteter Spielmodus. Die Entwickler versprechen rasante Luftkämpfe und spektakuläre Duelle. Passend zur neuen Spielvariante hat Battlefield 1: Apocalypse mit der Hansa Brandenburg GI und der Airco DH10 zwei neue Flugzeug-Bomber im Repertoire. Wer sich in die luftigen Höhen stürzen will, kann auf zwei neue Karten zurückgreifen: »Auf Messers Schneide« und »London Ruft«.

Die zwei Wochen Early Access mit Battlefield 1 Apocalypse starten für Besitzer des Premium Pass heute am 20. Februar, zusammen mit einem allgemeinen Update für alle Spieler.



Die Server-Downtimes findet ihr hier anhängend. Alle Details: https://t.co/wdROoQNXkx pic.twitter.com/9qvMRhOoDj — Battlefield Germany (@BattlefieldEADE) February 20, 2018

Mehr Karten, Waffen und Gadgets

Aber nicht nur Piloten bekommen neues Futter. Insgesamt kommen noch drei weitere Karten für die anderen Spielmodi hinzu, mit denen Dice die »lebendige Hölle« des ersten Weltkriegs inszenieren will. Mit der RSC MP und fünf weiteren Schusswaffen sowie zwei neuen Nahkampfwaffen gibt es in Battlefield 1: Apocalypse außerdem neue Möglichkeiten für Fußsoldaten.

Abgerundet wird das DLC-Paket mit zusätzlichen Gadgets wie dem Flugabwehr-Raketengeschütz, neuen Waffenzuweisungen, einem weiteren Spezialisierungstyp und neuen Freischaltungen. Mehr Informationen findet ihr auf der offiziellen Website.