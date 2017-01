Battlefield 1 - Das 4K-Duell: PC gegen PS4 Pro im Vergleichs-Video

Freitag, 20. Januar 2017 um 16:03

Das 4K-Duell: Wir spielen Battlefield 1 auf dem PC mit maximalen Grafik-Details bei 4K-Auflösung und vergleichen es zur PS4 Pro Version im 4K-Modus.

Battlefield 1 schafft auf der PS4 Pro keine echten 2160p. Es läuft mit einer höheren dynamischen Auflösung als die PS4 – diese schwankt zwischen 1440p und 1656p – je nachdem wie anspruchsvoll die Szene gerade ist. Das Checkerboard-Rendering skaliert die Auflösung dann auf 2160p. Zwar sieht die PS4 Pro gegenüber der PS4 knackiger aus und überholt diese nicht nur bei der Auflsöung, sondern auch bei Explosionen, Partikeln und Terrain – dennoch fallen zwischen der PC Version bei maximalen Detail Unterschiede auf. Besonders bei den Spiegelungen, Details und bei der Sichtweite hat der PC die Nase vorne.

Die PS4 Pro Version zeigt dennoch eindrucksvoll, wie gut das Checkerboard-Rendering funktioniert. Sie ist in Sachen Schärfe sehr dicht am PC, wie vor allem in der Kantenglättungs-Szene deutlich wird.

