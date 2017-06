Battlefield 1: In The Name of the Tsar - Jetzt auf September 2017 verschoben, Infos und Trailer

Brandfrisch von der E3 2017: Die zweite Erweiterung für den Shooter Battlefield 1 erscheint knapp ein Jahr nach Release. In the of the Tsar, der Ostfront, Schneekarten und Russland als neue Fraktion liefern wird, wird im September 2017 veröffentlicht. Der erste DLC, They Shall Not Pass, wurde im März 2017 veröffentlicht. Ein Grund für die Pause von einem halben Jahr zwischen den DLCs wurde nicht genannt.

Inhalte der Erweiterung: