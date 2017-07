Battlefield - Nächster Teil für 2018 bestätigt

Electronic Arts hat im Rahmen der Bekanntgabe seiner aktuellen Geschäftsergebnisse bestätigt, dass es 2018 definitiv wieder eine Battlefield-Neuveröffentlichung geben wird.

Wie der Chief Executive Officer gegenüber Investoren mitteilte, wird »das nächste großartige Spiel der Battlefield-Marke« 2018 erscheinen.

NEWS: #EA's #FY18Q1 investor call. Andrew Wilson confirms that "the next great game in the Battlefield franchise" will be released in 2018. pic.twitter.com/Oyac8NUWC7