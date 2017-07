Battlefront 2 - Datum und Inhalte der Multiplayer-Beta angekündigt

Die Startzeiten für die Open Beta des Multiplayer-Shooters Star Wars: Battlefront 2 sind bekannt. EA veröffentlicht die Termine im offiziellen Blogpost und gibt weitere Informationen zum Umfang. Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten wie so oft einen kleinen Vorsprung und können bereits am 4. Oktober 2017 in die Schlachten eintauchen. Zwei Tage später, am 6. Oktober öffnet sich die Beta für alle Fans und läuft bis einschließlich den 9. Oktober 2017.

Mehr zum Thema: Battlefront 2 - Helden-Liste geleakt, General Grievous & Captain Phasma dabei

Galactic Assault on Naboo

Join the Separatist droid army or the Republic Clones on the streets of Theed in massive 40 player multiplayer melees Choose from four distinct trooper classes:



- Assault troopers are classic flankers, pushing the line forward and advancing the front

- Heavy troopers use their high-powered weapons and personal body shields to take ground and hold it

- Officers power up their teammates with buffs and deploy remote weapons to support their allies

- Specialists lay traps and snipe from a distance