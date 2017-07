Star Wars: Battlefront 2 - Video-Special: Was ist dran am Hype?

Samstag, 08. Juli 2017 um 11:30

Sie möchten wissen, ob Star Wars: Battlefront 2 zu casual wird oder es sich an den guten Seiten des Vorgängers orientiert? Dann sind Sie hier genau richtig! Dimitry Halley und Johannes Rohe diskutieren im Vorschau-Video, was sie auf der E3 2017 und der Star Wars Convention gesehen und gespielt haben.

Während man in Battlefront 1 kein richtiges Klassensystem hatte, gibt es in Battlefront 2 nun eine Aufteilung in vier ganz klassische Truppentypen: Assault, Heavy, Officer und Specialist.

Außerdem ist das häufig kritisierte Battle-Pick-Up-System abgeschafft: Heldeneinheiten oder Fahr- und Flugzeuge bekommen Spieler nun gegen Punkte im Hauptmenü, nicht mehr durch willkürliche Items auf der Map.

Star Wars: Battlefront erscheint am 17. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Eine Beta soll es im Herbst geben. Sie wollen mehr wissen? Dann haben wir hier eine Mega-Übersicht mit wirklich allen Details!