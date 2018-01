Das düstere 2D-Adventure Beholder versetzt den Spieler in die Haut eines Vermieters, der seine Bewohner für eine totalitäre Regierung ausspioniert. In dem dystopischen Szenario hat das Melden eines auffällig gewordenen Mieters oft fatale Konsequenzen für den Delinquenten. Doch weigert man sich als Vermieter zu kooperieren, gerät man selbst einschließlich der eigenen Familie ins Fadenkreuz der Tyrannen.

Jetzt kündigte Publisher Alawar Premium mit einem Teaser-Trailer einen Nachfolger an. Das Video zeigt den Weg einer solchen Denunzierung in Beholder 2 aus der Sicht des einfachen Briefs an die Behörde. Dieser läuft über die Post in die Hände eines Beamten, der ihn bewertet und stempelt, bis in die Hände eines Soldaten, der den Schießbefehl erteilt und den Staatsfeind schließlich hinrichten lässt.

Beholder 2 soll im zweiten Halbjahr 2018 auf Steam erscheinen.