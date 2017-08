Arbeitet Bethesda an einem Spiel im Game-of-Thrones-Universum? Gerüchte dazu gab es bereits im Juni 2017, neben dem mysteriösen Sci-Fi-Projekt »Starfield« sei auch ein GoT-Spiel in Entwicklung. Nun folgt der nächste Hinweis: Die US-Handelskette Target hat unter dem Platzhalter-Namen »Bethesda: Game of Thrones« ein neues Produkt ins Sortiment aufgenommen.

Solche Händler-Leaks sprechen in der Regel für eine rasche Ankündigung. Mit dem nahenden Ende der siebten Staffel würde sich außerdem ein guter Zeitpunkt zur Vorstellung anbieten. Die Lizenz für ein Spiel auf Basis der Bücher von Ein Lied aus Eis und Feuer wurde Bethesda bereits vor über fünf Jahren angeboten, das ist offiziell bekannt. Damals hatte das Unternehmen hinter Marken wie Fallout und The Elder Scrolls aber noch abgelehnt. Mit der extremen Popularität der Serie dürfte sich Bethesda aber wohl wieder an den Verhandlungstisch gesetzt haben.

Das Finale der siebten Staffel wird am Montag (28. August) ausgestrahlt, die Serie soll mit der achten Staffel abgeschlossen werden. Ganz offiziell entwickeln derzeit nur Telltale Episoden-Adventures und Bigpoint ein Browser-MMO mit der Game-of-Thrones-Lizenz.

Game of Thrones - Bilder zur TV-Serie ansehen