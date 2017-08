Die siebte Staffel Game of Thrones geht am kommenden Montag, den 28. August, in die letzte Runde. HBO hat nun den Titel und die Laufzeit der siebten und finalen Episode von Season sieben bekannt gegeben.

»The Dragon and the Wolf« lautet der Name der kommenden Folge (auf Deutsch vermutlich »Der Drache und der Wolf«) und allein diese fünf Worte dürften Fans bereits neues Futter für Spekulationen geben, wie es in Westeros weitergehen könnte.

Um nichts zu spoilern, halten wir uns an dieser Stelle mit Theorien zurück und sprechen nur das Offensichtliche aus: Der Drache dürfte für das Haus Targaryen (Daenerys) stehen und der Wolf für das Haus Stark (Jon Snow). Ob das wirklich stimmt und was die beiden letztlich im Finale anstellen, erfahren wir aber erst am Montag. Nunja, zumindest wenn die Folge nicht wieder verfrüht veröffentlicht wird.

Die längste Folge der gesamten Serie

Laut der amerikanischen Website Deadline.com wird das Staffelfinale ganze 79 Minunten und 43 Sekunden lang sein. »The Dragon and the Wolf« wird damit zur längsten Folge der gesamten Serie. Erst vor Kurzem hat die sechste Episode der siebten Staffel »Beyond the Wall« mit knapp 70 Minuten den bisherigen Rekord von 69 Minuten vom Finale der sechsten Season »The Winds of Winter« überboten.

Die achte und letzte Staffel von Game of Thrones verspricht allerdings bereits, diese Laufzeitrekorde zu pulverisieren, denn HBO plant angeblich die finalen sechs Episoden in Spielfilmlänge zu drehen. Ob wir allerdings schon 2018 oder doch erst 2019 mit Staffel acht rechnen dürfen, steht noch nicht fest.

Wenn Sie sich auf den aktuellen Stand der Geschehnisse im Kampf um den Eisernen Thron bringen wollen, sollten Sie sich unsere Review zur sechsten Episode von Staffel sieben »Beyond The Wall« durchlesen.