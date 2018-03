Bethesda - Termin für die E3-Pressekonferenz steht fest

Wie jedes Jahr findet die E3 2018 Anfang Juni statt. Bis dahin ist es noch etwas hin. Bethesda hat aber trotzdem bereits den Termin für die eigenen Pressekonferenz bekanntgegeben. Die findet - wenig überraschend - zur gleichen Zeit wie letztes Jahr statt und stellt damit wieder eine eigene Pre-Show zur eigentlichen E3 dar.

Es heißt also stark sein für die deutschen Spieler: In den USA (nach Pacific Time) kann man bequem am Sonntag, den 10. Juni, um 18:30 Uhr das Event mitverfolgen. Hierzulande ist es dann aber bereits die Nacht von Sonntag auf Montag, genauer gesagt um 03:30 Uhr.

Die Pressekonferenz steht dabei nicht nur Journalisten und der Branche, sondern auch für andere Besucher offen. Wer nicht selbst dort sein kann, kann die BE3 2018 per Livestream Twitch, Youtube und Co. mitverfolgen.

Was gezeigt wird, ist noch nicht bekannt

Was Bethesda dort zeigen wird, ist nicht bekannt. Der sympathische Ankündigungs-Teaser (unter der News) im Papierschnitt-Look zeigt Charaktere aus bekannten Franchises des Publishers wie Fallout, The Elder Scrolls oder Dishonored.

Fans hoffen natürlich vor allem auf ein Elder Scrolls 6. Zumindest letztes Jahr hieß es aber noch, das die Entwicklung zum Rollenspiel noch nicht begonnen habe. Ein Twitter-Teaser deutet aktuell außerdem auf neue Inhalte zu Prey an. Wahrscheinlich handelt es sich um einen DLC, ein Nachfolger ist aber auch nicht völlig ausgeschlossen.