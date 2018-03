Prey - Teaser deutet DLC auf dem Mond an

Ein Tweet der Entwickler deutet darauf hin, dass der Sci-Fi-Shooter Prey einen DLC bekommt. Der ist womöglich auf dem Mond angesiedelt und nicht wie bisher auf der Raumstation von Transtar.

Do we really know what’s out there? pic.twitter.com/TIByM1O738 — Prey (@PreyGame) March 2, 2018

"Wissen wir wirklich was da draußen ist?", steht im offiziellen Tweet. Im Gif darunter schwenkt die Kamera wiederum langsam auf den Mond. Damit liegt nahe, dass der Himmelskörper der Schauplatz für einen DLC werden könnte. Wir können uns also vermutlich bald auf eine Ankündigung einstellen, mehr als der Teaser ist aber noch nicht bekannt.

Arkane setzt auf Online

Auch eine Fortsetzung wäre natürlich eine Option. Allerdings arbeiten die Prey-Entwickler von Arkane gerade vermutlich an einem Onlinespiel, was nicht nach einem Prey 2 klingt. Trotzdem hält Bethesda als großer Publisher trotz schwächerer Verkaufszahlen mit Titeln wie Wolfenstein 2 oder The Evil Within 2 im Portfolio noch am stärksten am klassischen Singleplayer-Spiel fest. So ganz geben wir die Hoffnung also nicht auf.

Der Sci-Fi-Shooter Prey stellt ein Reboot der Marke da und erinnert stark an System Shock. Wir erkunden eine von Alien befallene Raumstation, dürfen Entscheidungen treffen, unterschiedliche, kreative Waffen ausprobieren und unsere Figur je nach Spielstil in verschiedene Richtungen entwickeln. Bei uns im Test schnitt Prey mit einer Wertung von 85% gut ab.