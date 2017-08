Biomutant - Neues Spiel von THQ Nordic geleakt

THQ Nordics neuestes Spiel ist geleakt: Laut einer Werbeanzeige im deutschen Magazin Gamesmarkt bringt der schwedische Publisher bereits Anfang 2018 ein Open-World Action-Rollenspiel namens Biomutant heraus.

Für die Gamescom 2017 hatte THQ Nordic zwei große Neuankündigungen versprochen. Nachdem vergangene Woche bereits ein Reboot des Horror-Adventures Black Mirror für November angekündigt wurde, ist nun also auch der zweite neue Titel bekannt.

Die Post-apokalyptische Kung-Fu Fabel

Biomutant wird als »Post-apokalyptische Kung-Fu Fabel« beworben und hat offenbar einen Waschbären als Helden. Denn die Werbeanzeige zeigt ein Wesen, das an Rocket Raccoon von den Guardians of the Galaxy erinnert, ein mächtiges Schwert auf seinen Schultern trägt und eine Roboter-Heuschrecke als Begleiter dabei hat.

Auf drei Screenshots ist außerdem zu erkennen, dass wir den tierischen Helden aus der Third Person durch allerlei Wälder und eine bunte Welt steuern werden. Mit Hilfe von einem Boot und Flügeln werden wir uns scheinbar auch zu Wasser und in der Luft fortbewegen.

Nanu. Anzeige für bislang noch nicht angekündigtes Spiel von @THQNordic im @GamesMarkt? pic.twitter.com/JOMtkYjaoT — Tino Hahn (@Tino_Hahn) August 19, 2017

Entwickler des Spiels ist das schwedische Indie-Studio Experiment 101, das laut der offiziellen Homepage erst 2015 gegründet wurde. Demnach ist offenbar auch Stefan Ljungqvist an dem Projekt beteiligt, der bereits bei den Avalanche Studios an Open World Titeln wie Just Cause und Mad Max mitgearbeitet hat.

Einen genaueren Release-Termin als Anfang 2018 hat Biomutant bislang noch nicht, laut der Anzeige wird es aber auf PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Mehr Infos erhalten wir höchstwahrscheinlich schon in den nächsten Tagen, wenn THQ Nordic das Spiel auf der Gamescom genauer vorstellt.

