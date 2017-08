Black Mirror - Horror-Reboot der Adventure-Reihe angekündigt

THQ Nordic hat gemeinsam mit dem deutschen Studio King Art ein neues Black Mirror angekündigt. Das Reboot erzählt eine unabhängige Geschichte von den Vorgängern, soll aber die gleiche Gothic-Horror-Atmosphäre einfangen.

Wir schlüpfen diesmal in die Rolle von David Gordon, der im Schottland des 20. Jahrhunderts in das Anwesen seiner Familie berufen wird, nachdem sein Vater Selbstmord begangen hat. Dort erkundet er das Haus, löst Rätsel und lernt dabei die Familie kennen, die er nie hatte. Gleichzeitig muss der dem geheimnisvollen Tod seines Vaters auf den Grund gehen. Kann der wirklich mit rechten Dingen zu gehen? Da wir schon unser Leben lang unter Albträumen leiden, fürchten wir einen Familienfluch, der auch uns ins Unglück stürzt.

Den Wahnsinn im Nacken

Dabei steht eher Psychohorror im Stil von H.P. Lovecraft und Edgar Allen Poe im Vordergrund als Schockmomente. Wir sollen dunkle Geheimnisse aufdecken und dabei immer wieder an unserer geistigen Gesundheit zweifeln. Im Gameplay äußert sich das Übernatürliche in Form von visionsartigen Erscheinungen, die uns mehr über die tote Familie verraten. Sonst kann man wie in den Vorgängern klassische Point&Click-Spielmechaniken erwarten - wenn auch in schickerer Grafik. Zudem soll sich das Reboot deutlich freier spielen.

Noch mehr Psychohorror: Wahnsinn auf dem Mars in Moons of Madness

Der Release ist für den 28. November für PC, PS4 und Xbox One geplant. Eine Demo wird bereits auf der Gamescom am Stand von THQ (Halle 8) spielbar sein. Die ursprüngliche Trilogie erschien von 2003 bis 2011 und stammte von Cranberry Production und dtp Entertainment. 2014 erhielt die Adventure-Reihe noch eine Complete Collection samt einiger Goodies wie einem Artbook und dem Soundtrack.

Black Mirror - Screenshots zum Reboot ansehen