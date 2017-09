Blizzard - Eröffnet eigene E-Sports-Arena

Blizzard hat auf der offiziellen Webseite die Eröffnung der Blizzard Arena Los Angeles bekannt gegeben. Sie wird als Austragungsort für verschiedene E-Sport-Events dienen, darunter für Hearthstone- und Overwatch-Turniere. In der Veranstaltungshalle haben rund 450 Zuschauer Platz. Zusätzlich wird es ein Blizzard-Geschäft geben, welches zum Event passendes Merchandise anbietet.

Außerdem soll es durch zahlreiche Tonbühnen, Kontrollräume und Lounges möglich sein, mehrere Veranstaltungen gleichzeitig zu übertragen.

Bereits im Oktober wird die Blizzard Arena die Pforten öffnen. Die erste Veranstaltung werden die Overwatch Contenders Playoffs sein, die dort am 7. und 8. Oktober stattfinden. Eine Woche später am 13. Und 14. des Monats kommt die Hearthstone Championship Tour ins Haus, bei der die Gewinner sich die Teilnahme bei der Hearthstone Weltmeisterschaft 2018 sichern.

Auch für Spiele anderer Entwickler?

Des Weiteren stehen noch die Heroes of the Storm Global Championship Finals sowie das World of Warcraft Arena Championship auf dem Plan. Die Blizzard Arena soll zudem das Zuhause der Overwatch League werden. Die Preise für die Eintrittskarten liegen zwischen 15 und 40 US-Dollar.

Ob der Veranstaltungsort auch für andere Spiele, die nicht von Blizzard stammen, genutzt werden wird, ist noch nicht klar. »Momentan liegt unser Fokus bei Blizzard-Wettbewerben,« erklärte ein Sprecher gegenüber Games Industry.

Mehr: Overwatch League - Spieler werden mindestens 50.000 US-Dollar jährlich verdienen