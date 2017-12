Für viele Leute sind Bud Spencer und Terence Hill die Helden der Kindheit. Letztes Jahr wurde eine offizielle Videospieladaption ihrer Kultfilme namens »Slaps and Beans« angekündigt. Die Entwickler von Trinity haben nach kurzer Zeit ihr Projekt erfolgreich über Kickstarter finanzieren können. Als Ziel waren 130.000 Euro gesetzt. Trinity standen am Ende sogar über 200.000 Euro zur Verfügung, mit denen sie auch die Original-Soundtracks aus den Filmen einfügen konnten.

Das Spiel ist seit kurzem im Early Access auf Steam erhältlich. Die ersten Reviews zu »Slaps and Beans« fallen größtenteils positiv aus. Vor allem der Original-Soundtrack treibt den Fans des Kultduos vor Nostalgie Tränen in die Augen. Ein Kritikpunkt ist allerdings die kurze Spieldauer von nur ungefähr 3 Stunden.

»Was ist denn nun mit den Kohlen?«, fragt ihr euch jetzt sicher. »Slaps and Beans« ist für rund 20 Euro auf Steam erhältlich.

Eine neue Bud Spencer und Terence Hill Geschichte

»Slaps and Beans« ist ein Sidescroll-Brawler und erinnert an Spiele wie Double Dragon. Das Design ist in Retro-Pixelgrafik der 80er-Jahre gehalten. Bud Spencer und Terence Hill erleben ein neues Abenteuer, welches sie durch bekannte Schauplätze ihrer Filme führt, wie Western Saloons, Downtown Miami oder auf den Jahrmarkt. Überall gibt es Anspielungen, die Fans sofort erkennen werden.