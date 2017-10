Call of Duty 2018 - Branchen-Analysten prophezeien Black Ops 4

Die Analysten von Cowen & Company vermuten, dass der nächste Call of Duty-Titel Black Ops 4 heißen könnte. Weitere Details behalten die Branchen-Kenner aber für sich. 2018 ist Treyarch mit der Entwicklung des nächsten Teils der Shooter-Reihe dran. Das Studio aus Santa Monica entwickelte zuvor bereits die drei vorherigen Black-Ops-Ableger. Auf Twitter teilte der Synchronsprecher von Frank Woods aus Black Ops 1 und Black Ops 2, James C. Burns, die Nachricht über einen möglichen vierten Teil. Möglicherweise weiß er schon mehr über die Entwicklung.

Not for Nothin but…

Activision Stock Analyst…Predicts Black Ops 4 In 2018 - GameSpot @jamescburns https://t.co/eB1GxeM4Dy