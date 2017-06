Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Foto der PS4-Retail-Version deutet Standalone-Release an

Lange Zeit war unklar, ob Call of Duty: Modern Warfare Remastered als Standalone-Titel verfügbar sein würde oder nicht. Activision legte das HD-Remaster als Kaufanreiz für Fans dem aktuellen Serienteil CoD: Infinite Warfare bei. Im Mai häuften sich die Angaben von verschiedenen Händlern, die von einem Einzel-Release sprachen. Nun deutet sich an, dass eine Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht, wir haben ein aktuelles Foto der PS4-Disc-Version von einem deutschen Händler zugeschickt bekommen:

Unsere Quelle ist vertrauenswürdig, allerdings ist das Foto natürlich noch kein »Beweis« über die Echtheit der Retail-Version. Activision hat sich auf unsere Anfrage hin bisher nicht gemeldet, um den Release offiziell zu bestätigen. Laut dem Einzelhändler wird der Titel zur UVP von 39,99 Euro angeboten werden.

Ab wann genau die Remastered-Version im Verkauf steht, ist derzeit nicht bekannt. Ein Release scheint aber - der Lieferung nach zu urteilen - nicht mehr all zu lange auf sich warten zu lassen. Es ist davon auszugehen, dass die Standalone-Version parallel auch auf Steam und in den Digitalstores der Konsolen veröffentlicht wird. Laut aktueller Gerüchte soll das Spiel angeblich nächste Woche am 27. Juni für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen.

Unser Test zum Spiel: Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Wieder das beste CoD

Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Screenshots des Variety Map Pack ansehen