Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Weiterer Händler nennt Juni-Release

Die Hinweise darauf, dass der Shooter Call of Duty: Modern Warfare Remastered in Kürze tatsächlich auch als separate Version erscheinen könnte, mehren sich.

Wie unter anderem der Branchen-Insider »Wario64« via Twitter bekannt gegeben hat, tauchte vor kurzem ein entsprechendes Angebot auf der Webseite des Händlers Amazon Japan auf. Dessen Angaben zufolge erscheint Call of Duty: Modern Warfare Remastered am 20. Juni 2017 für die PlayStation 4 - gefolgt von der Xbox-One-Version am 20. Juli.

Call Of Duty: Modern Warfare - Remastered standalone listed on Amazon JP https://t.co/EPfC40bBCP pic.twitter.com/aKrKekPIWi — Wario64 (@Wario64) May 30, 2017

Wiederholter Leak?

Diese zeitlicher Diskrepanz könnte sich durch den Exklusiv-Deal zwischen Sony und Activision erklären lassen. Mittlerweile sind die besagten Einträge bei Amazon Japan wieder gelöscht.

Eine offizielle Bestätigung oder gar Ankündigung der separaten Fassung von Call of Duty: Modern Warfare Remastered steht bisher noch immer aus. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass sie auf den Seiten eines Händlers auftaucht. Bereits vor einer Woche war das Spiel beim deutschen Händler Gamenatix zu finden - dort mit dem 23. Juni 2017 als Release-Termin.

