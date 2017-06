Call of Duty - Sommer-Event mit neuen Maps, Skins, XP-Boosts & mehr

Die neusten Call-of-Duty-Ableger Black Ops 3, Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered erhalten mit »Days of Summer« ein gemeinsames Sommer-Event, das viele Boni, Skins, Maps und mehr verspricht.

Für Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered startet das Event bereits am 27. Juni, für Black Ops 3 erst am 11. Juli. Es dauert drei Wochen. Hier eine Übersicht zu den Inhalten in den jeweiligen Spielen:

Infinite Warfare

Jeden Montag gibt es beim Login einen kostenlosen Supply Drop, jeden Mittwoch und Freitag ein kostenloses Item aus der Days-of-Summer-Kollektion. Also schick sommerliche Banner und Waffen.

Abseits der festgelegten Belohnungen, können Spieler sich auch Charaktere aus dem Singleplayer von Infinite Warfare und aus Modern Warfare Remastered für den Multiplayer verdienen. Zudem wird die DLC-Map »Turista« während des Events für alle Spieler verfügbar.

Modern Warfare Remastered

Für das Event wird Bog zu Beach Bog. Hinzu kommen neue Operation CopperHead Inhalte für Depot. Spieler können sich zudem einmal wöchentlich einen kostenlosen Supply Drop verdienen, wenn sie sich einloggen.

Black Ops 3

Teil des Events sind hier eine limitierte Pack-a-Punch-Camo und vier Maps aus dem Awakening-DLC, die für die Zeit der Days of Summer kostenlos verfügbar sind. Hinzu kommen Loot-Items im Sommer-Look und Double-XP das ganze Event über.

Das neue Call of Duty WW2 wiederum erscheint dann am 3. November und bringt die Reihe zurück in den 2. Weltkrieg. Auf der E3 wurde erstmals richtiges Gameplay gezeigt und erklärt, wie die Fahrzeuge und Divisionen im Spiel funktionieren sollen.