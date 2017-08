PC-Spieler wissen zwar immer noch nicht, wann die Beta von Call of Duty: WW2 starten wird. Dafür sind nun die Belohnungen für Beta-Teilnehmer bekannt. Im so genannten »Private Beta Combat Pack« stecken Helm, Emblem und eine Beta-Profilkarte.

Participate in the #WWIIBeta and get the exclusive MP Private Beta Combat Pack, including a unique helmet, calling card, and emblem! pic.twitter.com/KXx94eGald — Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2017

Damit sind auch Kopfbedeckungen als kosmetische Items bestätigt, zur Charakteranpassung gibt es bislang nur wenige Informationen. Die Gegenstände sollen aber laut Sledgehammer »thematisch passend« sein, auf Spielereien wie animierte Sci-Fi-Waffenskins wird verzichtet.

Die Beta startet am 25. August für PS4-Spieler und im September für Xbox-Besitzer. Die PC-Beta soll laut Activision später angekündigt werden, man behalte sich aber das Recht vor, die Testphase doch noch abzublasen. Der Testlauf richtet sich in erster Linie an Vorbesteller, die einen direkten Zugang zur Beta bekommen.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

