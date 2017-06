Call of Duty: WW2 - E3 Livestream mit Gameplay ab 19:30 Uhr

Activision hat auf Sonys E3-Pressekonferenz überraschend Gameplay aus Call of Duty: WW2 gezeigt, das in kurzen Momenten Fahr- und Flugzeuge im Multiplayer andeutete. Heute will Activision nachlegen und überträgt um 19:30 Uhr einen Livestream zu Making of des Multiplayers.

Darin kündigt der Publisher an, neues Gameplay zu zeigen und Informationen zum War Mode, dem Klassen- und Divisions-Feature vorzustellen und Fragen von Fans zu beantworten.

Sie können dem Livestream ab 19:30 Uhr auf Facebook folgen - eine Übertragung auf Twitch oder YouTube ist offenbar nicht geplant.

Den Call of Duty: WW2 Gameplay-Trailer von der E3 und alle Neuerungen haben wir in einem Übersichts-Artikel zusammengefasst.

Call of Duty: WW2 ist ein Ego-Shooter von Sledgehammer Games und erscheint am 03. November 2017 für PC, Xbox One und PS4. Für PS4-Spieler wurde außerdem eine Multiplayer-Beta angekündigt, die am 25. August starten soll.