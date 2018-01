Der erste DLC zu Call of Duty: WW2 ist schon in die Kanone geladen. Im Vorfeld stimmt nun ein neuer Trailer zur kommenden Erweiterung »The Resistance« auf die neue Einheit und weitere Inhalte ein. Darunter finden neue Waffen ihren Weg ins Spiel, sowie drei neue Multiplayer-Maps.

Zusätzlich kehrt der Demolition-Modus zurück, in dem Spieler die Versorgungslager ihrer Gegner in die Luft sprengen müssen. Außerdem erweitert das DLC die Nazi-Zombie-Geschichte um ein weiteres Kapitel. Hier findet ihr den Trailer zum Zombie-Koop-Modus »The Darkest Shore«.

Alle Spieler von Call of Duty: WW2 können die neuen Inhalte zwischen dem 23. und 27. Februar im Rahmen des The-Resistance-Events kostenlos ausprobieren. In diesem Zeitraum lassen sich zudem einige Goodies wie Lootboxen und neue Waffen, wie das Volkssturmgewehr, verdienen.

Prop Hunt ist zurück

Auch der Requisitenjagd-Modus ist Teil des Events. Den spaßigen Versteckspiel-Modus kennt man schon von Spielen wie Team Fortress oder Garry's Mod. Ein Team muss sich auf der Karte als alltägliche Objekte tarnen und verstecken, während die Gegner sie aufspüren und vernichten sollen. Ziemlich verrückt: Im Trailer wird sogar ein Spieler als Eimer gezeigt. Die Alien-Kaffeetasse aus Prey lässt grüßen. Auch Modern Warfare Remastered enthielt den kuriosen Modus bereits.

Während Demolition als Teil einer zeitlich limitierten Playlist in der ersten Woche spielbar sein wird, könnt ihr euch vom 6. bis 12. Februar und vom 20. bis 27. Februar in Prop Hunt stürzen.

The Resistance spielt thematisch um den französischen Widerstand gegen die deutsche und italienische Besatzung im Zweiten Weltkrieg, der unter dem Begriff »Résistance« bekannt ist. Die besondere Stärke der neuen Division in Call of Duty: WW2 ist der Kampf aus dem Verborgenen - Nahkämpfe mit Messern werden also nach Release des DLCs häufiger stattfinden.

Auf der PS4 erscheint The Resistance schon am 30. Januar. Auf dem PC und der Xbox One muss man sich aufgrund der Zeit-Exklusivität noch vier Wochen länger gedulden.

