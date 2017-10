Wer Call of Duty: WW2 spielen möchte, muss laut einem Tweet von AllGamesDelta wohl oder übel den Day-One-Patch installieren. Das gilt sowohl für den Multiplayer, als auch für die Einzelspieler-Kampagne. Betroffen sei auf jeden Fall die PS4-Version. Ob andere Plattformen vom Patch-Zwang verschont bleiben ist derzeit nicht klar. Eine offizielle Stellungnahme dazu von den Entwicklern oder vom Publisher Activision gibt es noch nicht. Spekulationen zufolge soll der Patch-Zwang frühzeitige Leaks verhindern.

Call of Duty WWII early copies won’t work until patch is released (Not even the single player) pic.twitter.com/9gbtqesuNx