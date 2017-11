Vor kurzem ist ein neuer Patch für die PC-Version von Call of Duty: WW2 erschienen. Dieser löst einige technische Probleme mit bestimmten Monitoren, verbessert die Verbindungsqualität von Multiplayer-Matches, aktiviert die Unterstützung für Ranglisten-Partien und knöpft sich das Balancing einiger Waffen vor. Die vollständigen (englischen) Patch-Notes findet ihr auf der zweiten Seite dieser News. Was dort nicht steht: Auch ein unbeabsichtiger Gewaltschnitt in der deutschen Version wurde behoben.

In einem Steam-Post schreibt Sledgehammer Games zum Patch, dass sie auch die Cheater-Problematik im Auge behalten werden und alles dafür tun, jeden Schummler im Multiplayer zu überführen. Dazu sollen Spieler fleißig die Report-Funktion im Spiel nutzen, wenn ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Eigentlich sollte bald auch die Premium-Währung CoD Points (CP) verfügbar sein. Wie der Activision-Support auf Twitter schreibt, wurde der Release auf den 21. November verlegt. Besitzer der Digital-Deluxe-Edition bekommen die versprochenen 1.100 Bonus-CoD-Points zum Release der Währung.

As an update to an earlier announcement, the COD Points live date has been shifted to November 21. As a digital edition owner, your bonus of 1,100 CP will be awarded at that time. Thank you for your patience.