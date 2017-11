Arm dran statt Arm ab! Beim Spielen der deutschen Version von Call of Duty: WW2 ist uns eine geschnittene Szene aufgefallen, dabei sollte die Kampagne abseits der Entfernung verfassungswidriger Symbole doch in allen Version inhaltsgleich sein.

Gleich zu Beginn der ersten Mission entdecken wir einen getöteten amerikanischen Soldaten, dem der linke Arm abgerissen wurde - so zumindest haben wir die Szene auf einem Test-Event beim Spielen der US-Version erlebt. In der deutschen Version ist der Kamerad zwar ebenso tot, doch der Arm ist noch dran. Gibt es also doch Gewaltschnitte?

Nein, auf unsere Anfrage hin erklären Activision und die Entwickler bei Sledgehammer, dass es sich tatsächlich um ein Versehen handelt. Eigentlich sollte der Arm auch in Deutschland fehlen und das wird auch schon bald so sein. Das offizielle Statement lautet:

"Dieses spezifische Detail ist ein Fehler, der in einem zukünftigen Update-Patch behoben wird. Die deutsche Version wird einheitlich mit der allgemeinen Version des Spiels bleiben, die weltweit erhältlich ist."

Ein genaues Datum für den Patch konnten man uns zwar noch nicht nennen, allzu lang wird der Soldat seinen Arm aber nicht mehr behalten dürfen. Weitere versehentliche Schnitte soll es nicht geben.

Übrigens ist uns beim Zocken noch ein Unterschied zwischen der Event-Version und dem finalen Spiel aufgefallen. An dieser Stelle müssen wir aber eine Spoiler-Warnung aussprechen, es handelt sich um ein Detail in einer späteren Mission, das allerdings für die Story nicht relevant ist.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

In der Paris-Mission Befreiung schleichen wir uns in ein deutsches Hauptquartier. Wer sich dort auch im Keller umschaut, wird Zeuge, wie ein deutscher Soldat eine Frau gewaltsam in einen Nebenraum zieht. Der Spieler hat die Möglichkeit die Tür zum Raum zu öffnen. In der anschließenden Skriptsequenz tötet er den Deutschen und rettet die Frau.



Der kleine aber nicht unerhebliche Unterschied: In unserer Event-Version hatten wir nach dem Öffnen der Tür noch die Möglichkeit, den Soldaten gewähren zu lassen und wieder zu gehen. Diese Entscheidung steht uns in der finalen Version nicht mehr offen: Wer die Tür öffnet, der greift auch automatisch ein. Diese Änderung bezieht sich nicht nur auf die deutsche, sondern auf sämtliche Versionen von Call of Duty: WW2.