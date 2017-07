Shooter mit ausbalanciertem Mehrspieler-Part ziehen in der Regel schnell eine kompetitive Szene an - ein gewisse Popularität des Titels vorausgesetzt. Auch um die Shooter-Reihe Call of Duty hat sich mit der Zeit eine entsprechende Wettbewerbs-Szene gebildet.

Damit das kommende Call of Duty: WW2 diese Tradition nahtlos fortführt, schafft der Entwickler Sledgehammer Games die passenden Voraussetzungen: Wie der Studio-Gründer Michael Condrey auf dem Social-News-Aggregator Reddit mitgeteilt hat, sind »Ranked Play« und »Game Battles« zwei wichtige Features des Shooters.

"Wie manch einer vielleicht gehört haben mag, hatten wir bei Sledgehammer Games eine großartige Woche mit einigen der besten Wettbewerbs-Spielern, die das Spiel testen konnten und uns Feedback gegeben haben. Ranked Play und Game Battles sind wichtige Komponenten unseres Features-Sets. Wir werden bezüglich der kompetitiven Szene später im Sommer mehr verraten. "

Wie genau der Ranked-Play-Modus in Call of Duty: WW2 implementiert wird, bleibt also zunächst offen. Möglicherweise orientiert sich der Shooter jedoch an erfolgreichen Vorbildern wie League of Legends und Overwatch.

Auch die Call-of-Duty-Reihe selbst hatte bereits den einen oder anderen Ansatz in diese Richtung. Call of Duty: Black Ops 2 verfügte etwa über das sogenannte League Play, das noch heute von vielen Spielern als das beste Kompetitiv-System der Marke angesehen wird. Moniert wurden allerdings die fehlenden Belohnungen für Rangaufstiege.

