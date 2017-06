Castlevania - Vampir-Serie: Besetzung für Dracula & Co steht fest

Am 7. Juli geht die neue Serie Castlevania nach dem gleichnamigen Videospiel auf Netflix an den Start. Jetzt steht auch fest, welche Charakteren in der animierten Serie mitspielen und welche bekannten Schauspieler im Original deren Stimmen übernehmen werden.

Trevor vs. Dracula

In einem kurzen Video präsentiert Produzent Adi Shankar gemeinsam mit Graham McTavish (Preacher) die bekannten Schauspieler vor, die den einzelnen Charakteren ihre Stimme leihen: McTavish selbst übernimmt die Stimme von Dracula, sein Sohn Alucard wird von James Callis (Dr. Gaius Baltar aus Battlestar Galactica) vertont, Richard Armitage (Thorin aus Der Hobbit-Trilogie) wird zum Vampirjäger Trevor Belmont und Emily Swallow (Supernatural) übernimmt die Stimme von Draculas Ehefrau Lisa Tepes.

Serien-Start am 7. Juli auf Netflix

Die Netflix-Serie Castlevania basiert auf dem Videospiel Castlevania III: Dracula's Curse als Prequel zum NES-Original aus dem Jahr 1984 von Konami. Das Skript der Serie stammt vom Comic-Autor Warren Ellis (Transmetropolitan).

Die erste Staffel geht mit vier halbstündigen Folgen am 7. Juli auf Netflix an den Start. Eine zweite Staffel ist bereits für nächstes Jahr angekündigt.