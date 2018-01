Cluedo - Deadpool-Macher verfilmen Brettspiel-Klassiker mit Ryan Reynolds

Hollywood hat eine weitere Spiele-Verfilmung geplant: Diesmal handelt es sich um das beliebte Brettspiel Cluedo von Hasbro, zum dem es auch ein passendes Videospiel gibt. Nun möchte Fox aus dem Detektivspiel, mit dem Originaltitel Clue, einen Kinofilm drehen und holt dafür das Erfolgsteam von Deadpool an Bord, bestätigt Deadline.

Cluedo-Film mit Ryan Reynolds

So liefern die Deadpool-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick das passende Drehbuch zum Film, während Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds die Hauptrolle übernimmt. Zudem zeigt sich Reynolds auch für die Produktion des Films verantwortlich. Weitere Details gibt es zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht. Auch steht noch kein Release-Termin fest.

Cluedo: Brettspiel bis Videospiel

Das Brettspiel Cluedo von Hasbro stammt von Anthony Ernest und Elva Pratt aus den 1940er Jahren. Als im Haus ein Mord passiert, begeben sich die Spieler auf die Suche nach dem Täter und gehen zahlreichen Hinweisen und Indizien nach. Dabei ist jeder verdächtig.

Inzwischen gibt es neben den unterschiedlichen Variationen und Edition des Brettspiels auch ein Kartenspiel und das besagte Videospiel aus dem Jahr 1999.

Clue SNES ansehen

Cluedo-Film mit Tim Curry

Einen Cluedo-Film gibt es bereits. Im Jahr 1985 kam die Krimi-Komödie Alle Mörder sind schon da mit Tim Curry (Rocky Horror Picture Show) und Christopher Lloyd (Zurück in die Zukunft) in die Kinos. Damals entschieden sich Regisseur Jonathan Lynn (Keine halben Sachen) und sein Drehbuchautor, der legendäre John Landis (Blues Brothers, Spione wie wir), für gleich mehrere Versionen der Auflösung. Mit den unterschiedlichen Filmenden wurden sowohl die Zuschauer als auch die Schauspieler auf eine falsche Fährte gelockt. Ob die Macher der Neuverfilmung einen ähnlichen Weg einschlagen werden, wird sich zeigen.

Doch zuvor sehen wir Ryan Reynolds in seiner Paraderolle als Anti-Held im Sequel Deadpool 2, der am 17. Mai in die Kinos kommt.