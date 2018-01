X-Men - Deadpool 2 kommt früher, New Mutants erst im Jahr 2019

In diesem Jahr sollten eigentlich drei neue X-Men Filme die Kinoleinwände erobern, doch nun hat 20th Century Fox die Starttermine zu X-Men: The New Mutants und Deadpool 2 angepasst. Dafür bleibt der Kino-Termin für Dark Phoenix am 1. November 2018 unverändert.

Deadpool-Star Ryan Reynolds meldet sich im Mai zurück

Deadpool-Fans bekommen Ryan Reynolds als Anti-Held und Publikumsliebling ganze zwei Wochen früher zu sehen - wenigsten in den US-Kinos. Der neue US-Release ist am 18. Mai 2018. Ein deutscher Starttermin steht noch immer aus, dürfte aber zu einem ähnlichen Zeitpunkt stattfinden.

The New Mutants aufs Frühjahr 2019 verschoben

Wer sich jedoch auf das vielversprechende Spin-off X-Men: The New Mutants mit Game-of-Thrones-Star Maisie Williams gefreut hat, braucht einen langen Atem bis zum neuen Kinostarttermin.

Statt wie geplant am 12. April dieses Jahres wird der neue Kinostarttermin um fast ein Jahr nach hinten verschoben. Neuer Release-Termin ist am 22. Februar 2019 in den US-Kinos. Ein deutscher Starttermin wird noch angepasst.

War der Film nicht gruselig genug?

Warum nur drei Monate vor dem Kinostart der Film auf nächstes Jahr verschoben wird, wollte das Filmstudio bisher noch nicht kommentieren.

Regisseur Josh Boone hat für das Spin-off der X-Men Reihe erstmals eine Verbindung zwischen den Superhelden- und Horror-Genre geschaffen. Der erste Trailer zur düsteren Comic-Verfilmung sieht schon mal vielversprechend aus.

Einen Grund für die Verschiebung möchte nun das US-Magazin The Warp aus Insider-Kreisen erfahren haben. Demnach war den Machern nach den ersten Testvorführungen mit dem Film noch nicht zufrieden: Er war ihnen nicht »scary« genug. Nun mochte man mit Nachdreharbeiten die Horror-Elemente noch stärker in den Mittelpunkt rücken und mehr Schock-Elemente einbauen.

Erster Teil einer Trilogie?

Der Kinofilm basiert auf den Comics von Chris Claremont und handelt von einer Gruppe jugendlicher Mutanten, die gegen ihren Willen in einer geheimen Forschungseinrichtung festgehalten werden. Dabei erleben sie einen Horrortrip und lernen mit ihren besonderen Fähigkeiten umzugehen. Schon jetzt plant Regisseur Josh Boone mit einer Film-Trilogie.

Zu den neuen Mutanten gehören Rahne Sinclair aka Wolfsbane (gespielt von Game of Thrones-Star Maisie Williams), Illyana Rasputin aka Magik (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie aka Cannonball (Charlie Heaton), Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga) und Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt).

Der Bösewicht wird der aus den Comics bekannte Demon Bear, der seine Kraft aus negativen menschlichen Emotionen zieht. Nach Angaben des Regisseurs wird er aber nicht der einzige Bösewicht sein.