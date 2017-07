CoD: Modern Warfare Remastered

Während sich PlayStation-4-Besitzer bereits seit dem 27. Juni 2017 die Standalone-Version von Call of Duty: Modern Warfare Remastered kaufen können, musste sich die PC-Fraktion noch etwas gedulden - bis jetzt.

Ab sofort steht das Shooter-Remake nämlich nicht nur für die Xbox One, sondern auch für den PC als Standalone-Variante zum Kauf bereit. Die kostet 39,99 Euro und ist jetzt via Steam erhältlich. Zuvor gab es Call of Duty: Modern Warfare Remastered lediglich im Bundle mit Call of Duty: Infinite Warfare.

Massig Kritik der Spieler

Doch statt großer Euphorie herrscht derzeit eher eine ziemlich düstere Stimmung bei Steam. Die Bewertungen dort sind derzeit »größtenteils negativ«, was gleich mehrere Gründe hat. So beklagen sich die Spieler über eine allgemein schlechte Performance der Remastered-Version sowie Hacker im Multiplayer. Zudem gibt es viele Beschwerden darüber, dass es derzeit mitunter recht schwierig ist, überhaupt in eine Multiplayer-Partie zu gelangen.

Infos zum Spiel



Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist eine technisch verbesserte Neuauflage des Shooters aus dem Jahr 2007. Sie enthält die komplette Singleplayer-Kampagne sowie zehn der 20 Multiplayer-Maps aus dem Original, darunter Crash, Backlot und Crossfire. Zu den Verbesserungen gehören zeitgemäße Texturen, Effekte und Animationen sowie ein überarbeiteter Sound.

