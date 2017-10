Die kürzlich gestartete PC-Beta zu Call of Duty: WW2 kommt nicht gut an bei den Spielern. Sledgehammer nimmt die Kritik aber an und will den Shooter jetzt schon anhand des Spieler-Feedbacks verbessern.

Wie wir berichteten, sind viele Spieler unzufrieden mit der PC-Beta zum neuen Call of Duty. Ein großer Kritikpunkt ist dabei, dass CoD zwar bei seinem Setting, aber nicht spielerisch zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Wie die Entwickler auf Reddit erklären, sei ihnen das durchaus bewusst. Man habe die Kritik im Blick und würde stetig an Verbesserungen arbeiten.

So seien bestimmte Probleme bereits bekannt und würden in Kürze behoben oder sind es schon:

Login-Probleme, Ladescreen- und Verbindungsfehler

Crashes in Matches

Kleine Rendering-Fehler

Windows-8-Crash-Fix

Unbegrenztes Laden und Timeouts bei Leveln, wenn Shader-Pre-Caching und Letter-Boxing aktiv ist

Fix für das Verhalten der Auflösung/Render-Auflösung/T2X-Auflösung in den erweiterten Grafikoptionen

SMG-Schaden und -Reichweite reduziert

Geringerer Rückstoß beim STG44 Aussault Rifle

Firerate-Buff bei M1A1, 1911 und P-08

Ausprobieren kann man die Änderungen noch bis morgen, die PC-Beta läuft bis zum 2. Oktober. Die fertige Version von CoD: WW2 erscheint am 3. November für PC, PS4 und Xbox One.