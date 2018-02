Code Vein - Bekommt wohl Koop im Stil von Dark Souls

Beißt man sich in Dark Souls an einem bestimmten Boss die Zähne aus, hat man noch eine letzte Chance: Man ruft einen anderen Spieler zu Hilfe und geht den Kampf gemeinsam. Ein ähnlicher Koop-Modus wird uns wohl im Vampir-Soulslike Code Vein erwarten.

Wie Publisher Bandai Namco in einem Tweet verrät, kann man mit anderen Spielern gemeinsam die Welt erkunden oder ihnen eine Einladung schicken »wenn man in einem bestimmten Gebiet Hilfe braucht«. Das klingt stark nach einem Koop, der an bestimmte Bedingungen gebunden ist, vergleichbar mit Dark Souls oder auch dem SOS-Signal im neuen Monster Hunter: World.

You've been asking for it and we listened! CODE VEIN will have MULTIPLAYER! You can explore the world of VEIN with other players and you can send a request in an area that you need help in! CODE VEIN is coming to X1, PS4, and PC in 2018. Stay tuned for more info! #CODEVEIN pic.twitter.com/0FKhIzoRGs