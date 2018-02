Conan der Barbar - Amazon entwickelt eine neue Conan-Serie

Conan der Barbar ist zurück: Amazon entwickelt eine neue Serie nach der klassischen Buchvorlage Conan den Cimmerier von Robert E. Howard, berichtet das US-Magazin Deadline.

Auf den Spuren von Arnold Schwarzenegger

Bereits in den 80er Jahren konnte man Actionstar Arnold Schwarzenegger als Conan der Barbar in gleich zwei Kinofilmen sehen. Auch Ralf Möller durfte den Barbaren in einer Serie darstellen und zuletzt schwang Jason Momoa (Game of Thrones) in einer Neuverfilmung fürs Kino als Conan der Barbar das Schwert. Inzwischen gibt es diverse Filme, Serien, Comics und Videospielen.

Nun möchte Amazon die Buchvorlage für eine Serie neu verfilmen, die sich stärker an das Original halten soll. Für die Serie zeigen sich Regisseur Miguel Sapochnik (Game of Thrones) und Produzent Warren Littlefield (Fargo, The Handmaid's Tale) verantwortlich. Noch steht nicht fest, wer für die Hauptrolle in Frage kommt.

Spiel Conan Exiles

Für Spielefans kündigt sich das Survival-Spiel Conan Exiles an, dass nach einem erfolgreichen Early-Access-Start im vergangenem Jahr nun am 8. Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheint, als reguläre Edition sowie als limitierte Sammleredition. Dabei handelt es sich um das zweite Barbaren-Projekt von Funcom nach dem MMORPG Age of Conan.

